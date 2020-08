"Duma Wielkopolski" - już wkrótce ukaże się specjalny album prezentujący znane postacie z naszego regionu. Warto go mieć!

By ich lepiej poznać, a także, by przypomnieć sobie mniej znane fakty związane z nimi, przygotowujemy specjalne wydanie pod tytułem „Duma Wielkopolski’. Ukaże się ono na przełomie października i listopada, z pewnością stanie się pozycją, którą warto mieć na półce biblioteczki, czy na biurku.

O Wielkopolanach mówią, że są zaradni, potrafią dobrze planować i pracować, są gospodarni, porządni, przywiązani do tradycji, oszczędni. Takie cechy można mnożyć. I doskonale widać to, kiedy do Wielkopolski przyjeżdżają politycy. Wszyscy chcą o nim powiedzieć coś dobrego.

Już w XVIII wieku zwracano uwagę, że dla Wielkopolan tradycja jest mniej ważna, niż w innych regionach kraju. Nie znaczy to, że jest nieważna. – Dominowała u nas jednak strategia myślenia o tym, co będzie jutro, a nie dyktatura tego, co było wczoraj – tłumaczy prof. Waldemar Łazuga, historyk z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Przypomina, że kultura wielkopolska jest najstarszą w kraju i ma nad innymi przewagę. Przede wszystkim jest „rachunkowa”. I to słowo ma nas najlepiej określać. Wywodzi się zresztą z regionu.

– Przylgnęło do nas. I tak, Polak z zachodu jest rachunkowy, a Polak ze wschodu to sentymentalista – określa prof. Waldemar Łazuga. I tak, jak wielu uważa, że nasze cechy wzięły się od czasu pruskiego zaboru, tak profesor idzie dalej. A raczej – wcześniej. W końcu Wielkopolanie już od początków państwa polskiego, stworzyli jeden z lepiej funkcjonujących organizmów. Także najstarsze miasta w Polsce znajdują się w naszym regionie.