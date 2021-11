Duże podwyżki dla samorządowców. Gwarantuje im to ustawa, z której chętnie korzystają. Mogą liczyć na dwukrotność swojej dawnej pensji

Duże podwyżki dla samorządowców

Rady miast i gmin stają przed koniecznością dostosowania wysokości wynagrodzeń prezydentów, wójtów i burmistrzów, diet radnych oraz wynagrodzeń pracowników samorządowych do wymogów ustawowych. Samorządy zatem muszą podwyższyć uposażenia, przy czym nie musi to być 100% wynagrodzenia przewidzianego w ustawie, ale nie może być też mniej od 80% maksymalnego wynagrodzenia. Oznacza to, że rząd pozostawił decyzję o wynagrodzeniu samorządowcom.

Podwyżka w Poznaniu

Poznańscy radni zadecydowali, że pensja prezydenta miasta, Jacka Jaśkowiaka wzrośnie do 20 041,50 zł. Zarobki obejmują: wynagrodzenie zasadnicze (10 770 zł), dodatek funkcyjny (4 100 zł) i dodatek specjalny (4 461 zł). Zsumowanie tych kwot daje pensję na poziomie 19 331 zł, ale zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych, przysługuje im dodatek za wieloletnią pracę. Obecnie wynosi 1 400,10 zł. Radni z powiatu w Poznaniu również przegłosowali podwyżkę dla starosty poznańskiego, Jana Grabkowskiego. Teraz Grabkowski zarobi ponad 18 tys. zł. W tym 10 770 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego, 3 450 zł brutto dodatku funkcyjnego. Przysługuje mu też dodatek specjalny w wysokości 30 proc. wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, czyli 4 266 zł brutto. Łącznie to 18 486 zł zł brutto. Za wieloletnią pracę zostanie doliczony dodatek, zgodnie z określającym go rozporządzeniem. Wczoraj, 29 listopada odbyła się sesja sejmiku województwa wielkopolskiego, na której podjęto uchwałę w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla marszałka województwa wielkopolskiego. Obrady trwały do później godziny wieczornej. Wg uchwały marszałek, Marek Woźniak ma otrzymywać wynagrodzenie w wysokości 22 301,50 zł. W tym 11 300 zł brutto wynagrodzenia zasadniczego, 4 116,54 zł brutto dodatku funkcyjnego, 2 260 dodatku za wieloletnią pracę i 4 624,96 zł dodatku specjalnego.