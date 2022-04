DVB-T2 w Wielkopolsce: Uwaga! Zmiana standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. W województwie wielkopolskim już 25 kwietnia

Co zrobić, by po zmianach telewizor mógł odbierać sygnał?

Zmiana w nadawaniu naziemnej telewizji cyfrowej

Przejście na nowy standard telewizji: terminy

Od kiedy DVBT-2 w Wielkopolsce?

Z kolei południowa część Wielkopolski, zostanie włączona w trzecim etapie wraz z innymi regionami z południa kraju. Oznacza to, że część mieszkańców naszego regionu ma czas na przystosowanie swoich odbiorników do 23 maja 2022 roku. Szczegółowy harmonogram można znaleźć TUTAJ .

Jak sprawdzić, czy telewizor jest dostosowany do nowego standardu?

By po 25 kwietnia odbierać sygnał cyfrowej telewizji naziemnej trzeba posiadać urządzenie dostosowane do nowego standardu. Nie oznacza to, że każdy musi wymienić odbiornik. Część z nich, mimo że została zakupiona kilka lat wcześniej, jest przystosowana do odbierania sygnału w standardzie DVBT-2.

Jak sprawdzić, czy nasz telewizor jest dostosowany do nowego standardu? Sposobów jest kilka. Jednym z nich jest przełączenie naszego odbiornika na kanał 28, czyli Sprawdzam TV. Jeśli widzimy znajdujący się tam komunikat, oznacza to, że nasz telewizor będzie odbierał sygnał w standardzie DVBT-2. Jeśli planszy nie widać albo widać napis "brak sygnału" telewizor nie będzie odbierał sygnału DVB-T2.