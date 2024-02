Dwa wielkopolskie miasta wśród najzdrowszych w Polsce! Znalazły się w TOP 10 rankingu za ubiegły rok

Dwa wielkopolskie miasta wśród najzdrowszych w Polsce

Indeksu Zdrowych Miast to coroczny przegląd warunków do zdrowego życia w 66 miastach na prawach powiatu w Polsce. Składa się na niego osiem kategorii, z których najistotniejszą jest "zdrowie". W jej czołówce znalazły się Warszawa, Bielsko-Biała i Poznań, który zaliczył spory awans w stosunku do ubiegłego roku.

W badaniu wzięto pod uwagę dwa wskaźniki - łączną liczbę programów polityki zdrowotnej i działań realizowanych w zakresie profilaktyki chorób i promocji zdrowia, a także średni koszt realizacji programów i zadań w przeliczeniu na ludność danego miasta.