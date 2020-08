Dwóch Wielkopolan wyławia z Warty prawdziwe "potwory". Ważą nawet po 50 kilogramów! Zobacz zdjęcia

Adrian Wiśniewski złowił suma - giganta! Miał ponad 2 metry!

Adrian Wiśniewski mieszka w gminie Fabianki pod Włocławkiem. Suma-giganta złowił jednak w Wiśle we Włocławku. Ryba z powrotem trafiła do wody. To największy okaz w życiu pana Adriana. Mężczyzna łowi od 14. roku życia.