Dzieci wróciły do szkół. Będzie bez kartkówek i zadań domowych. Celem jest integracja, na nadrobienie zaległości ma być jeszcze czas

Dzwonek zabrzmiał równo o 12:35. Z dwóch klas, znajdujących się na drugim piętrze Szkoły Podstawowej nr 74 w Poznaniu, wybiegły dzieci. To ich pierwszy dzień w szkole od dawna. W poniedziałek, 17 maja, do zajęć stacjonarnych wrócili uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych oraz wszystkich klas szkół ponadpodstawowych. Do końca maja w placówkach prowadzone będą zajęcia w systemie hybrydowym. Natomiast wszystkie klasy do szkolnych ławek powrócą 31 maja.

Uczniowie wrócili do szkół w formie hybrydowej