Dziecko ofiarą zabójstwa. Przemoc zaczyna się od przyzwolenia na klapsa

Obie dziewczynki stały się ofiarami zabójstw. Ich śmierć, jak i innych dzieci, odnotowano w statystykach Głównego Urzędu Statystycznego. W latach 2013-2015 nie odnotowano żadnego zabójstwa dziecka. W kolejnych latach sytuacja się pogorszyła. W 2016 roku ofiarami zabójstw stało się 10 dzieci, rok później - 13. W 2018 roku zabito 25 dzieci, z czego 23 było w wieku od 0 do 9 lat. W 2019 roku zamordowano 32 dzieci (24 w wieku 0-9 lat), a w 2020 roku było 15 ofiar wśród dzieci. W 2021 roku odnotowano wzrost do 21 zabójstw.

- Nie pamiętam, by w dawnych czasach dzieci padały ofiarami zabójstw dokonywanych przez rodziców. W ostatnich latach liczba takich przypadków wzrosła. Wydaje mi się, że wynika to z niedojrzałości rodziców, którzy są najczęściej sprawcami zabójstw dzieci

Przełomowy rok 2016

- Byliśmy społeczeństwem, które przyzwalało na bicie dzieci. Zmieniło się to krótko przed 2000 rokiem. Wtedy pojawiła się ogromna presja na niestosowanie przemocy wobec dzieci. Wizerunek rodzin uległ kompletnej zmianie. Przemoc domowa - zwłaszcza bicie dzieci - stała się czymś wyklętym, a Polska upodobniła się do krajów zachodnich

Profesor podkreśla też, socjologowie już dawno zwracali uwagę na to, że gdy występują zjawiska, które świadczą o anomii społecznej, to mają one wpływ też na wzrost liczby samobójstw, zabójstw i generalnie na wzrost przestępczości.

- Obecnie ich nie mamy, więc nie mamy na kim budować świata wartości. Kultura masowa stała się egoistyczna, bardziej materialistyczna, gdzie lepiej mieć niż być, przez co wartość człowieka też traci na swoim znaczeniu. Niestety, ale staliśmy się egoistami, i to badania nad postawami wobec wartości nie napawają optymizmem

Nadzieja w świadomości

Pojawia się więc pytanie, czy jest realna szansa na zmianę i co można zrobić, by dzieci nie padały ofiarami zabójstw. Zdaniem prof. Cichockiego będzie to zależało od tego, co zrobi nowa władza.