Dziecko "z nożem" w szkole podstawowej nr 40 w Poznaniu. Dyrektor: "Sytuacja nie stanowiła żadnego zagrożenia dla uczniów"

Rodzice uczniów chodzących z poznańskiej "40-stki" poinformowali nas zaniepokojeni, że jeden z uczniów przyniósł do szkoły nóż. Miał go wyjąć w sali, co wystraszyło dzieci, które schowały się pod ławkami. Jak przekazał jeden z nich, chłopiec nie chciał oddać ostrego narzędzia i mówił, że prędzej woli iść do poprawczaka. Nauczyciel wezwał dyrektor, która zadzwoniła do matki tego chłopca.

- Dyrekcja nie powiadomiła policji, ani rodziców o incydencie, a wszystko zrobiono przez panią dyrektor w tajemnicy, bo dowiedzieliśmy się o sprawie od dzieci

- podkreślił rodzic, który dodał też, że rodzina chłopca ma nadzór kuratora.

Twierdzi dalej, że dzieci boją się chodzić do szkoły przez zachowanie tego ucznia, który nie pierwszy raz sprawia problemy. Już kiedyś mieli usłyszeć, że to "ciężkie dziecko i nic nie mogą [jako dyrekcja - red.] zrobić". Chcieliby, żeby chłopiec został przeniesiony do szkoły specjalnej, bo obawiają się o bezpieczeństwo swoich dzieci. Rodzice poza zgłoszeniem sprawy na policję, zamierzają napisać do kuratorium oświaty.