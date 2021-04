Dzielnice Poznania - każda z nich ma swoją specyfikę i budzi określone skojarzenia. Sprawdź, z czym kojarzy się Twoja

Viktoria Odintcova dała kosza Cristiano Ronaldo, a Neymara i Lewisa Hamiltona ma we "friend zone". Poznaj zjawiskową modelkę [ZDJĘCIA]

Wielu z ponad pięciu milionów fanów Viktorii Odintcowej na Instagramie wzdycha do niej po nocach. Niektórzy próbują ją poderwać. 27-letnia modelka zdradziła, że był wśród nich nawet... Cristiano Ronaldo. - To było dawno temu. Napisał do mnie: "Hej, jak się masz?". Ale nie dałam mu szansy. Znałam inne dziewczyny, do których wypisywał na Instagramie. Od razu wiedziałam, o co mu chodzi. Skasowałam wiadomość i nigdy na nią nie odpowiedziałam - przyznała. Rosyjska modelka przyznała też, że utrzymuje kontakt z Lewisem Hamiltonem. Sześciokrotnego mistrza świata Formuły 1 zamknęła jednak we "friend zone". Przez Brytyjczyka poznała Neymara, ale z nim również nie ma zamiaru romansować. Co stracili słynni sportowcy, którym Odintcova dała kosza? Zobacz jej gorące zdjęcia! [i]Uruchom i przeglądaj galerię klikając ikonę "NASTĘPNE >", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu[/i]