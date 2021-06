Dzień Dziecka na wesoło w szkołach w Poznaniu. Sprawdziliśmy, jak obchodzono święto dzieci. Zdjęcia

Szczepienia dzieci od 12 do 15 lat: Jest decyzja rządu. Znamy termin. Od kiedy szczepienia przeciw COVID-19 uczniów w szkołach?

- W czerwcu ruszą szczepienia dzieci od 12. roku życia w populacyjnych punktach szczepień - poinformował we wtorek, 1 czerwca, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Jak mówią przedstawiciele rządu, szczepienia w punktach ruszą już 7 czerwca. Z kolei we wrześniu możliwe będzie szczepienie uczniów w szkołach. Co więcej minister zdrowia Adam Niedzielski zapowiedział, że od 1 czerwca Polska przystąpiła do systemu Unijnych Certyfikatów Covidowych.