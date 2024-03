Dzień Mężczyzn 2024: Wierszyki, SMS, śmieszne, krótkie życzenia i najlepsze memy. Zobacz, wybierz i wyślij 10 marca!

Dzień Mężczyzn obchodzimy 10 marca

Dzień Mężczyzn jest obchodzony 10 marca, dwa dni po Dniu Kobiet. To symboliczne i celowe nawiązanie do równości płci, które jest jednym z głównych przesłań tego święta.

Dzień Mężczyzn 2024: Wierszyki, SMS, śmieszne życzenia, obrazki

Od kogo dla kogo, co komu do tego. Serce będzie wiedziało od kogo dostało. Wszystkiego dobrego w Dniu Mężczyzn.

Jeżeli dom - to duży

Jeżeli brykę - to limuzynę

Jeżeli pieniędzy - to zielonych

Tylko królowej jako żony

Jeżeli urlop - to w Miami

Jeżeli piwo - to z kolegami.

***

Gwiazdki z nieba, kasy ile potrzeba,

samych radości, ze mną czułości,

zawsze miłości, spełnienia marzeń,

niezapomnianych wrażeń.