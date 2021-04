Dziewczyny na Politechniki 2021: Dzień Otwarty poznańskiej polibudy online, ale z bogatym programem

Studenci z Poznania zawalczą o kolejne zwycięstwo podczas zawodów lotniczych SAE Aero Design w USA

W najbliższy poniedziałek studenci Politechniki Poznańskiej wylecą do Stanów Zjednoczonych, aby wziąć udział w zawodach SAE Aero Design. Stworzone przez nich konstrukcje będą walczyć z samolotami drużyn z całego świata. Członkowie Akademickiego Klubu Lotniczego staną do rywalizacji w prestiżowym konkursie już 13. raz, w 2018 r. wrócili do kraju z potrójnym złotem.