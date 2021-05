Dziki niszczą kwiaty w Ogrodzie Botanicznym. Powstanie program mający rozwiązać problem dzików w Poznaniu

Koczowisko Romów w Poznaniu to efekt systemowego wykluczenia. "Zajmowanie pustostanów wynika z niemożności wejścia w system mieszkaniowy"

Rada osiedla Winogrady Północ napisała list do wiceprezydenta Poznania z prośbą o reakcję na nieodpowiednie zachowanie Romów, zamieszkujących okoliczne koczowisko. Mieszkańcy skarżą się m.in. na hałas, bałagan i zanieczyszczenie powietrza. Na czym polega problem koczowiska? "Mamy do czynienia z bardzo ubogą społecznością, która żyje w ten sposób nie dlatego, że ma to "we krwi", ale dlatego, że od lat 90. doświadcza systemowego wykluczenia" - mówi Wielkopolskie Stowarzyszenie Lokatorów.