Dziś najkrótszy dzień w roku! Gdzie słońce będzie świeciło najdłużej, a gdzie najkrócej? Sprawdź! [22.12.2023]

Tak wygląda najkrótszy dzień w roku w Polsce

Mimo, że 22 grudnia to najkrótszy dzień w roku, nie oznacza to że wszędzie w Polsce trwa on tyle samo czasu. W zależności od tego w której części Polski będziemy, nasz dzień będzie dłuższy lub krótszy. Słońce także wzejdzie i zajdzie o różnych porach.

