Dziwne zjawisko na niebie. Światło w nocy nad Poznaniem

Na temat tego, co to właściwie było, można było przeczytać wiele wersji. Jedni obstawiali statek kosmiczny, inni zjawisko "deorbitacji", a jeszcze inni twierdzili, że to po prostu łuna światła. Jak więc było naprawdę?

Rakieta Ariane 6 przeleciała nad Polską

- We wtorek wieczorem nocne niebo przecięła jasna smuga, była to rakieta Ariane 6 - wyjaśnia Zbyszek Zając z Nocnego Nieba

- Podczas przygotowań rakiety do deorbitacji na niebie mogą pojawić się charakterystyczne ślady. Te ślady to zwykle skondensowane ślady gazów wylotowych , które rakieta lub jej elementy pozostawiają w atmosferze w wyniku działania silników lub procesów deorbitacyjnych - kontynuuje Zając.

Jak tłumaczy na swoim blogu podczas deorbitacji rakieta lub jej elementy muszą zmniejszyć swoją prędkość orbitalną, aby wejść w atmosferę ziemską pod odpowiednim kątem. W tym celu silniki rakietowe są uruchamiane, co powoduje emisję gazów wylotowych. Po wykonaniu manewru deorbitacyjnego, rakieta lub jej fragmenty zaczynają wchodzić w gęstsze warstwy atmosfery, co powoduje tarcie i dalsze spalanie resztek paliwa, co może również przyczynić się do tworzenia widocznych śladów.