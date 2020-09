Dzwonili na telefony stacjonarne i oszukiwali metodą "na policjanta". Wielkopolska policja zatrzymała 13 osób, które wyłudziły aż 1,5 mln zł

- Policja nigdy nie dzwoni, by namówić kogoś na przekazanie pieniędzy w jakiś depozyt. Jeśli ktokolwiek otrzyma taki telefon, niech się rozłączy i z drugiego telefonu zadzwoni na prawdziwą policję, pod numer 112. To najlepszy sposób, by nie dać się oszukać i zatrzymać przestępców

– podkreśla Andrzej Borowiak, rzecznik wielkopolskiej policji.

Choć policja już wcześniej kierowała takie apele, oszuści nadal żerują na niewiedzy różnych osób. Doskonalą swoje metody, przenosząc się do coraz mniejszych miejscowości. Ważne, by gdzieś w pobliżu był bank. Wielkopolska policja w ostatnich dniach zatrzymała kolejnych podejrzanych, łącznie 13 osób. Tylko od marca do sierpnia wyłudziły 1,5 mln złotych od 27 pokrzywdzonych. Grupa oszukiwała w Wielkopolsce oraz w innych regionach, m.in. na Mazowszu, Pomorzu i Śląsku.

