– mówi Małgorzata Kowzan.

- Ważne jest, żeby młody człowiek znał swoje prawa, zasady funkcjonowania samorządów terytorialnych, organów państwowych, czyli był świadomym obywatelem. Należy dążyć do tego, żeby uczeń posiadał kompetencje społeczne i obywatelskie. Myślę, że edukacja obywatelska na pewno się do tego przyczynić.

Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 zwrócił również uwagę na kwestie wyborów.

- Właśnie o to chodzi, żeby ten młody człowiek wiedział co od czego zależy, od kogo i jakie decyzje gdzie są podejmowane. Jest to również ważne pod kątem wyborów. Żeby młodzi na nie chodzili i nie traktowali ich obojętnie. Udało się w tym roku, ale to nie znaczy, że tak będzie zawsze. Przygotowanie ich do nich jest bardzo istotne, nie ważne z jakiej strony będą wybierać, będą to świadome wybory