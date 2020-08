Edukacja zdalna w czasie pandemii: Dla uczniów problemem brak kontaktu z rówieśnikami, dla nauczycieli - trudność w obiektywnej ocenie

Zobacz galerię (7 zdjęć) Czy nauczanie zdalne zdało egzamin wiosną? Ogólnopolski Operator Oświaty przeprowadził badania, które pokazuje, jakie stoją przed nami wyzwania. by poprawić naukę na odległość. Przejdź do galerii, by zobaczyć wyniki badań o nauczaniu przez internet ------> Pixabay Zobacz galerię (7 zdjęć)

Przez cztery miesiące uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz dyrektorzy szkół musieli mierzyć się z wyzwaniami i problemami, które dotychczas nie były im znane. Wprowadzona w marcu 2020 roku konieczność nauczania w formie zdalnej zapoczątkowała potężny test całego systemu edukacyjnego. Chociaż we wrześniu dzieci wracają do szkół, to po pierwszym potwierdzonym zakażeniu dyrektor ma prawo wystąpić do sanepidu o pozwolenie wprowadzenia hybrydowego systemu nauczania w szkole. Jeżeli zdiagnozowanych będzie dwa lub więcej przypadków - szkoła może przejść na nauczanie zdalne. Jakie są plusy i minusy nauki przez internet? Sprawdził Ogólnopolski Operator Oświaty.