Edward Furlong z filmu "Terminator 2" - tak dziś wygląda. Zobaczcie zdjęcia [6.01.2024 r.]

Edward Furlong nie miał szczęśliwego dzieciństwa. Nigdy nie poznał ojca. Miał trudne relacje z matką, dlatego opiekę nad nim przejęła ciotka. Swoje nazwisko przejął po wujku. Edward Furlong nigdy nawet nie marzył o tym, że zagra w filmie. Tymczasem został wypatrzony przez Mali Finn i zaproszony do udział w castingu do kontynuacji filmu o Terminatorze. Urzekł producentów swoim talentem i urodą. Dzięki temu zagrał w filmowym hicie lat 90. u boku Arnolda Schwarzeneggera i Lindy Hamilton. Ze swojej roli wywiązał się znakomicie. Docenili go krytycy (dostał nagrodę MTV za najlepszy aktorki debiut), pokochała go publiczność. Zaczął trafiać na okładki kolorowych magazynów. Podkochiwały się w nim nastolatki. Najbardziej oszalała na jego punkcie Japonia, gdzie miał krótką, ale intensywną karierę piosenkarską. Zobaczcie, jak zmienił się Edward Furlong, znany z filmu "Terminator 2". Zdjęcia >>>>

AKPA