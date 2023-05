Egzamin ósmoklasisty 2023: arkusze, terminy, ile trwa. Oto zasady egzaminu na koniec szkoły podstawowej Weronika Błaszczyk

Czas na napisanie egzaminu zależy od zdawanego przedmiotu. Na język polski uczniowie mają 120 minut, z kolei na matematykę 100 minut. Najszybciej ukończą z kolei część poświęconą językowi obcemu, mają na nią jedynie 90 minut. Krzysztof Kapica/materiał archiwalny

Pod koniec maja uczniowie ósmych klas podejdą do egzaminu na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Choć nie ma określonego minimalnego progu zdawalności, to wyniki są bardzo ważne. To w dużej mierze od nich zależy, czy ósmoklasiści dostaną się do swoich wymarzonych szkół ponadpodstawowych. Egzamin ósmoklasisty: terminy, punkty, arkusze: to trzeba wiedzieć!