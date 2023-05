Egzamin ósmoklasisty już za chwilę. Co warto wiedzieć? Dyrektorzy szkół: "Kumulacja roczników to spory problem" Natalia Krawczyk

Egzaminy ósmoklasisty już w przyszłym tygodniu. To najważniejsze testy dla uczniów kończących szkołę podstawową. Nie można ich nie zdać, ale trzeba do nich przystąpić. W tym roku odbędą się w maju i czerwcu. Kolejny rok z rzędu do egzaminów będzie podchodziło półtora rocznika.