Eksperci obalają mity o Black Friday. Czy warto zrobić zakupy w czasie wyprzedaży i promocji? Jakie są pułapki podczas Czarnego Piątku?

Black Friday, czyli tzw. czarny piątek, to dzień, podczas którego sklepy i sieci handlowe organizują duże wyprzedaże i promocje. Klienci mogą wówczas zrobić większe zakupy po znacznie niższych cenach, dlatego też wiele osób szczególnie oczekuje tego dnia. Okazuje się jednak, że Black Friday, czyli dzień największych obniżek nie zawsze jest taki przyjazny dla kupujących. Jakie są najczęstsze „pułapki” zastawione przez sklepy? Na co się powinno zwracać uwagę? O tym mówi ekspert Marek Radwański, rzecznik konsumentów. Przypomnijmy, że w Black Friday 2022 przypada 25 listopada. A kiedy przypada w 2022 roku Cyber Monday?

Co to Black Friday. Kiedy przypada w 2022 roku? Co to jest Cyber Monday?