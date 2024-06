"Elka" zajechała drogę rowerzystce w Poznaniu. Instruktor poniesie konsekwencje swojego zachowania

"Elka" zajechała drogę rowerzystce

Sytuacja na ulicy Małe Grabary w Poznaniu miała miejsce w ubiegłym tygodniu. Kierowca, nie zachowując należytego dystansu, użył klaksonu i zdecydowanie zahamował tuż przed rowerem. W ten sposób chciał on zmusić rowerzystkę do zjechania na jeszcze oficjalnie zamkniętą ścieżkę dla rowerów. Mimo braku wygrodzeń, sygnalizowało to przekreślone oznakowanie pionowe.

Instruktor poniesie konsekwencje swojego zachowania

Na nagraniu widać wyraźnie, że manewr wyprzedzania został wykonany niepoprawnie. Samochód zjechał na równoległy pas przecinając przejście dla pieszych. Dodatkowo zajechał drogę rowerzystce, użył klaksonu (to także jest w mieście niedozwolone, jeśli nie ma potrzeby jego użycia, na przykład w sytuacji niebezpieczeństwa) i nie użył kierunkowskazu podczas wykonywania manewru zmiany pasa. To sporo wykroczeń, jak na kogoś, kogo zadaniem jest szkolenie przyszłych kierowców.

Co prawda, ścieżka w ciągu ulicy Małe Garbary jest w całości przejezdna, jednak zgodnie z prawem do czasu jej oficjalnego oddania do użytku, nie powinno się z niej korzystać. Ponadto funkcja instruktora nie upoważniała kierowcy do samodzielnego "wymierzania sprawiedliwości" na drodze. To jest zadanie tylko i wyłącznie policji.