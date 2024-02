Emerytura 2024: druga waloryzacja w tym roku. Sprawdź szczegóły! [27.02.2024]

Minister ds. polityki senioralnej potwierdziła, że w roku 2024 odbędzie się kolejna waloryzacja emerytur. Marzena Okła-Drewnowicz podkreśliła wagę tego postulatu, wypowiadając się na antenie TVN24. Przedstawiamy prognozy dotyczące wysokości emerytury po drugiej waloryzacji. Aby sprawdzić wyliczenia - kliknij w galerię zdjęć.

Co to jest waloryzacja emerytury?

Waloryzacja emerytury to proces dostosowywania wysokości świadczeń emerytalnych do zmieniających się warunków gospodarczych i inflacyjnych. Celem waloryzacji jest utrzymanie realnej wartości emerytur, co oznacza, że emerytury są dostosowywane do poziomu inflacji, aby emerytowani obywatele nie tracili na siły nabywczej swoich świadczeń wskutek wzrostu cen dóbr i usług. W związku z tym waloryzacja może polegać na regularnym podwyższaniu emerytur w określonych okresach, zazwyczaj raz do roku. Decyzje dotyczące waloryzacji są często podejmowane przez rząd lub instytucje emerytalne, a same zasady waloryzacji mogą różnić się między krajami.

Emerytura 2024: będzie druga waloryzacja?

Koalicja Obywatelska wcześniej, jeszcze w trakcie kampanii wyborczej, zadeklarowała, że w 2024 roku osoby starsze będą miały możliwość skorzystania z dwóch waloryzacji emerytur. Podobne zobowiązanie przedstawiła również Lewica. Donald Tusk, po zatwierdzeniu budżetu, wyjaśnił, że podwójna waloryzacja rent i emerytur będzie miała miejsce w przypadku przekroczenia 5-procentowej inflacji, co zdarza się w bieżącym roku. Finanse na to zostały już zapewnione, co oznacza, że dwukrotna waloryzacja rent i emerytur będzie realizowana – dwukrotnie w ciągu roku.

Dwie waloryzacje w 2024 roku - to już pewne

Pewność drugiej waloryzacji emerytur potwierdzona. Marzena Okła-Drewnowicz udzieliła odpowiedzi na pytanie dziennikarza TVN24 dotyczące ewentualnych dwóch planowanych waloryzacji rent i emerytur w tym roku. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, ta sytuacja miałaby miejsce tylko w przypadku przekroczenia poziomu 5 procent inflacji. Ministerka wyjaśniła, że to już ustalone. Zasada funkcjonowania tego mechanizmu polega na tym, że jeśli w czerwcu bieżącego roku wskaźnik inflacji przekroczy 5 procent, to druga waloryzacja zostanie przeprowadzona jesienią, we wrześniu. Ministerka podkreśliła, że jest to istotny postulat.

Dodatkowo, polityczka zapewniła, że to rozwiązanie nie wpłynie negatywnie na świadczenia trzynastkowe i czternastkowe. Wskazała również, że emeryci otrzymają wsparcie rządowe w związku z podwyżką cen prądu. Ministerka prowadziła rozmowy z ministrami przemysłu i klimatu w sprawie ochrony emerytów przed skutkami wzrostu cen energii. Obecnie trwają analizy i konsultacje, a w planach jest przygotowanie ustawy o ubóstwie energetycznym, obejmującej różne formy ochrony dla osób zagrożonych ubóstwem energetycznym.

