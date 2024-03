Emerytura 2024: w kwietniu podwójna emerytura dla seniorów. Tyle wpłynie na Wasze konta [TABELA]

Emerytura 2024: w kwietniu dwie emerytury dla seniorów

Nowy wskaźnik waloryzacji emerytur w 2024 roku wynosi 112,12! Proces waloryzacji emerytur i rent, jak co roku, następuje 1 marca. Od tego dnia świadczenia zostaną zwiększone. Jednak to nie tylko emerytury zyskają na wartości, ale także różne dodatkowe świadczenia. Zapraszamy do zapoznania się z galerią, gdzie znajdziesz informacje o nowych stawkach dodatków do rent i emerytur.