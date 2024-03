Emerytura 2024: w te miesiące najkorzystniej przejść na emeryturę! [13.03.2024]

Kiedy najlepiej przejść na emeryturę?

Dla tych, którzy planują przejście na emeryturę, istotne jest dokładne rozważenie momentu złożenia wniosku w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Jest to kluczowe, ponieważ czas przejścia na emeryturę ma wpływ na wysokość otrzymywanego świadczenia miesięcznego.

Te terminy są najlepsze, by przejść na emeryturę!

Styczeń lub przełom stycznia i lutego 2024 roku wydają się być korzystnymi okresami do przejścia na emeryturę. Dlaczego? Od 1 marca nowi emeryci otrzymają gwarantowaną podwyżkę emerytury, szacowaną przez rząd na 12,3%. Z prognoz wynika, że może to być ostatnia tak duża podwyżka, a przyszłe zwiększenia dla seniorów będą już jednocyfrowe. Prognozy mówią o waloryzacji na poziomie około 7% w roku 2025.

Rozpoczęcie roku to również korzystny moment na złożenie wniosku do ZUS z jeszcze jednego powodu. Chodzi o otrzymanie "trzynastki" - dodatkowej emerytury dla osób, które mają prawa emerytalne na dzień 31 marca. Jej wysokość wyniesie tyle, co minimalna emerytura, czyli 1783,82 zł brutto.