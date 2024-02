Emerytura księży: najwyższa wynosi ponad 20 tys. zł. Tyle nie otrzymuje nawet były papież!

Jakie są emerytury dla księży w Polsce? Nawet do 23 tys. złotych

Każdemu księdzu, który osiągnął 65 lat, przysługuje emerytura, którą wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Po osiągnięciu 75. roku życia duchowni mają również prawo do emerytury z Funduszu Kościelnego. Jednak niektórzy księża mogą mieć dodatkowe uprawnienia, co skutkuje znacznie wyższymi świadczeniami.

Przykładem tego jest emerytura arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia, który otrzymuje aż 23 tysiące złotych miesięcznie. Jak podaje informacja z "Faktu", składają się na nią emerytura kościelna (ok. 5 tys. zł) oraz generalska (ok. 18 tys. zł), co daje łącznie kwotę około 23 tys. zł brutto. Dodatkowo diecezja pokrywa koszty związane z mieszkaniem i wyżywieniem duchownego.

Wokół tego świadczenia toczy się długa dyskusja, czy jest ono zbyt wysokie. Porównując to do przypadku arcybiskupa Josepha Ratzingera, który po abdykacji z funkcji papieża otrzymywał około 2,5 tys. euro z Watykanu, co przekłada się na około 11-12 tys. zł miesięcznie, pojawiają się różne opinie na temat sprawiedliwości tego świadczenia.