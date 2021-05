Emerytura stulatka: ZUS wypłaca emeryturę honorową 240 osobom z Wielkopolski. Ile pieniędzy dostają?

Żeby dostać honorową emeryturę wystarczy skończyć 100 lat . Tylko ten jeden warunek trzeba spełnić, by co miesiąc do końca życia dostawać dodatkowe kilka tysięcy złotych, a dokładnie, od marca 2021 – 4512,41 zł brutto. Ze świadczenia potrącany jest podatek i składka zdrowotna, na rękę tegoroczny stulatek dostaje więc 3732,29 zł.

Emerytura stulatka: od czego zależy wysokość honorowego świadczenia

ZUS wypłaca te wyjątkowe emerytury od 1972 roku. Ich wysokość zależy od ustalanej na początku marca kwoty bazowej, która obowiązuje do lutego następnego roku i co roku jest podwyższana. Kwota ta stanowi 100 proc. przeciętnego wynagrodzenia za rok poprzedni, pomniejszonego o składki na ubezpieczenia społeczne. Obecna wysokość świadczenia honorowego to 4512,41 zł, rok temu było to 4294,67 zł brutto, a dwa lata temu 3731,13 zł brutto.

Nie jest ono waloryzowane, a więc raz przyznana kwota, wypłacana jest seniorowi do końca życia.

