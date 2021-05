Emerytury 2022 bez podatku, waloryzacja i trzynastki. Ile pieniędzy dostanie emeryt w 2022 roku?

NOWE Tokio 2020. Departament Stanu USA odradza podróże do Japonii. MKOl przekonuje, że igrzyska będą bezpiczne

Na niespełna dwa miesiące przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich w Tokio nadal jest wiele znaków zapytania co do imprezy. Japończycy głośno domagają się jej odwołania, podróże do Kraju Kwitnącej Wiśni odradza też Departament Stanu USA.