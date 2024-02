Emerytury i renty wzrosną od marca: waloryzacja świadczeń o 12,12 procent. Ile wpłynie Ci na konto? [29.02.2024]

Emerytura 2024 - przed nami pierwsza waloryzacja

Proces waloryzacji polega na pomnożeniu kwoty świadczenia, która przysługuje na koniec lutego danego roku, przez wskaźnik waloryzacji. W tym roku wskaźnik wynosi 112,12 procenta i został ogłoszony w Monitorze Polskim. Jest on oparty na średniorocznej inflacji dla gospodarstw emerytów i rencistów za poprzedni rok, z uwzględnieniem wzrostu przeciętnego wynagrodzenia o co najmniej 20 procent.

Waloryzacja emerytur - nie musisz składać wniosku

Waloryzacja 2024 - tyle wpłynie Ci na konto!

Po waloryzacji, najniższa emerytura, renta rodzinna i renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrosną z 1588,44 zł do 1780,96 zł. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wyniesie 1335,72 zł. Również renta socjalna zostanie podniesiona do kwoty 1780,96 zł. Ponadto, świadczenie uzupełniające (SU) wzrośnie do 2 419,33 zł, a świadczenie honorowe dla stulatków, którzy obchodzą setne urodziny po 29 lutego br., wyniesie od 1 marca 6 246,13 zł.