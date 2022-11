Enea AZS Politechnika Poznań po fantastycznym meczu w Lublinie gra u siebie z Energą Toruń. Agnieszka Skobel daleka jest jednak od euforii

– Jest to niezmiernie ważne spotkanie dla naszej drużyny. Tabela Energa Basket Ligi Kobiet jest bardzo spłaszczona. Zespół z Torunia na pewno jest w naszym zasięgu, ale o zwycięstwo nie będzie łatwo. Oba zespoły są na fali wznoszącej. My wygraliśmy ważne spotkanie w Lublinie, torunianki natomiast w derbach pokonały zespół z Bydgoszczy. Na Piotrowie czeka nas zatem bardzo wyrównany mecz, który może zakończyć się każdym wynikiem. Mam nadzieję, że tym razem szczęście będzie po naszej stronie – przyznał Łukasz Zarzycki, wiceprezes Enei AZS Politechniki.

Zobacz też: TOP 10 najładniejszych koszykarek w polskiej lidze

O nastrojach przedmeczowych i o znaczeniu wygranej w Lublinie rozmawialiśmy z kapitanem poznańskich akademiczek.

– Wiem, że często po takich zwycięstwach mówi się, że było ono przełomowe, ale żeby to było zasadne, to trzeba najpierw zanotować serię wygranych. Wolę więc na razie unikać tego słowa, bo jak teraz przegramy, to szybko ono straci na aktualności – przyznała Agnieszka Skobel.