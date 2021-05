Enea Energetyk Poznań: Sukcesy siatkarskiej młodzieży. Juniorki awansowały do turnieju finałowego MP

Zobacz też: TOP 10 najładniejszych siatkarek w Polsce

W tym samym czasie, młodzicy walczyli w 1/4 finału mistrzostw Polski. Poradzili sobie świetnie i awansowali do półfinału mistrzostw Polski. Starsza młodzież w kat. Juniorka i Junior rywalizowała w półfinałach mistrzostw Polski. Celem rywalizacji był awans do finału MP. Juniorki wykonały zadanie i zameldowały się w Top 8 w Polsce i w dniach 27-31 maja w Olecku powalczą o mistrzostwo Polski. Natomiast juniorzy, po kapitalnej walce, zajęli czwarte miejsce i nie dostali się do finału MP. Jednakże dla wielu z nich to jeszcze nie koniec sezonu. Zespół Juniora jest zbudowany w większości zawodników, którzy za tydzień rozegrają finał mistrzostw Polski w kat. juniora młodszego.

Sponsorem tytularnym grup dziecięcych i młodzieżowych w Energetyku Poznań jest firma Enea.