Enea Energetyk Poznań w natarciu! Młode siatkarki poradziły sobie z wyżej notowanym BAS Białystok i zgarnęły całą pulę w lidze i PP

Zamiast 2:0 w setach tym razem było 1:1, a trzecia partia wygrana przez poznanianki, to nie był mecz do jednej bramki. W dodatki w czwartej odsłonie spotkania częściej na prowadzeniu były przyjezdne. Od stanu 12:14 poznańska maszyna wskoczyła jednak na najwyższe obroty i zanotowała serię 10:0 przy zagrywce Oliwii Nastawskiej i niesamowitych zbiciach późniejszej MVP meczu, Zofii Sobanty. Potem znów zrobiło się trochę nerwowo, bo miejscowe straciły cztery punkty z rzędu, ale ostatecznie znów wszystko skończyło się efektownym tańcem radości.

– Ogólnie jestem bardzo zadowolony z postawy podopiecznych, zwłaszcza w zagrywce zrobiliśmy duże postępy. Nie da się jednak ukryć, że wciąż mamy słabsze momenty i wtedy nasza gra „faluje” – przyznał Marcin Patyk, trener energetycznych dziewczyn. Dzień później nastoletni projekt Enei Energetyka znów odpalił, choć droga do celu nie była usłana różami.

Dwumecz z ekipą ze stolicy Podlasia zaczął się od piątkowej rywalizacji o przepustkę do konfrontacji z drużyną z Tauron Ligi w Pucharze Polski. Manewry przed spotkaniem ligowym wypadły bardzo pozytywnie dla poznanianek, choć wysoka porażka w trzecim secie była jednak małym ostrzeżeniem.

Natomiast siatkarki Energi MKS Kalisz wygrały we własnej hali z niepokonanym zespołem Grot Budowlanych Łódź 3:0. Podopieczne Marcina Widery rozegrały najlepsze spotkanie w obecnych rozgrywkach. Faworytem sobotniego spotkania był zespół z Łodzi, który w ubiegłym sezonie sięgnął po brązowy medal Tauron Ligi, a obecnie przygotowuje się do występów w Lidze Mistrzyń. Przed starciem w Kaliszu łodzianki straciły zaledwie jednego seta. Tym razem musiały jednak przełknąć gorycz porażki.

– Może nie nastawiałyśmy się na łatwy mecz, bo dobrze znamy drużynę z Kalisza i wiedziałyśmy, że na pewno będzie trudniej niż w pierwszych czterech meczach. Niestety nie tak to miało wyglądać, ale nie będziemy się nad tym długo rozwodzić, bo już we wtorek kolejny mecz z trudnym przeciwnikiem – mówiła Ewelina Wilińska, rozgrywająca Budowlanych.

– Jestem dumna z zespołu i chciałam to zaznaczyć, bo tylko drużyna, sztab, szatnia wie, co działo się w ostatnim tygodniu i że był on dla nas bardzo ciężki emocjonalnie i fizycznie. Jestem dumna, że potrafiłyśmy się zebrać i zagrać spotkanie na naprawdę dobrym poziomie – podkreśliła z kolei Alicja Grabka, rozgrywająca Energi MKS Kalisz.

I liga siatkarek: Enea Energetyk Poznań – BAS Białystok 3:1 (25:15, 20:25, 25:22, 25:18)

Enea Energetyk: Regulska, Sobalska, Sobanty, Senica, Niwald, Nastawska, Stryjak (libero) oraz Bury, Pietrzak, Ziółkowska, Chmielewska, Mokrzan.

II runda wstępna PP: Enea Energetyk – BAS Białystok 3:1 (25:22, 25:9, 11:25, 25:19)

Inne wyniki I ligi: Karpaty Krosno – Płomień Sosnowiec 1:3, Wieżyca Stężyca – Nike Węgrów 3:0, Sokół Mogilno – Solna Wieliczka 3:1, Enea KS Piła – Legionovia 3:1.

Kolejność: 1. Sokół Mogilno 17 pkt, 2. LOS Nowy Dwór 13, 3. Enea KS Piła 13, ...7. Enea Energetyk 10.

Tauron Liga Siatkarek: Energa MKS Kalisz – Grot Budowlani Łódź 3:0 (25:21, 25:22, 25:19)

Energa MKS: Drużkowska, Milnar, Bośković, Efimienko-Młotkowska, Grabka, Fedorek, Śliwa (libero) oraz Wawrzyniak, Rasińska, Pajdak (libero), Cygan.

Inne wyniki: Radomka – Chemik Police 0:3, PGE Rysice Rzeszów – Volley Wrocław 3:0.

Kolejność: 1. Chemik Police 15 pkt, 2. BKS Bielsko-Biała 12, 3. Budowlani 12, ...6. Energa MKS 7.