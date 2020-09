Enea Junior Poznań Triathlon na "Chwiałce". To największa tego typu impreza w Polsce

Enea Junior Poznań Triathlon to wyjątkowa impreza w samym sercu Poznania. Poznańska odsłona triathlonu dla najmłodszych to największa tegoroczna impreza tego typu w Polsce. W wydarzeniu uczestniczyły dzieci w przedziale wiekowym od 1 do 15 roku życia. Najmłodsi zawodnicy ścigali się w 7 kategoriach. W związku z obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi kategorie 1-4 startowały w triathlonie, natomiast starsi uczestnicy w aquathlonie (pływanie + bieg). Dla zachowania wymogów sanitarnych starty dzieci były podzielone na fale 6-8 osób.

Zawody zostały przygotowane z myślą, by dzieci poczuły się jak prawdziwi sportowcy, a jednocześnie miały zapewnione możliwie największy komfort, dlatego swój sprzęt zostawiały w specjalnie przygotowanych strefach zmian. Triathloniści pływali na trzech basenach o różnej głębokości, ścigali się na specjalnie wytyczonych trasach, a całą rywalizację kończyli w przygotowanej strefie finishera. Zwycięzcy odebrali atrakcyjne nagrody podczas ceremonii, które odbywały się po zakończeniu rywalizacji w każdej z kategorii.