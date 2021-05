eWinner II liga: Ważne zwycięstwa KKS 1925 Kalisz i Lecha II Poznań. Rezerwy zrobiły ważny krok w kierunku utrzymania w lidze

II liga: Czy KKS 1925 Kalisz pomoże sobie i rezerwom Lecha Poznań?

Trzy kolejki pozostały do zakończenia sezonu w eWinner II lidze. Wielkopolskie zespoły KKS 1925 Kalisz i rezerwy Lecha Poznań są na przeciwnych biegunach tabeli i walczą o inne cele. Kaliszanie mają szansę dostać się do baraży i powalczyć o awans do I ligi. Lechici z kolei bronią się przed degradacją. Ich bezpośredni rywale - Olimpia Grudziądz, Olimpia Elbląg oraz Znicz Pruszków zmierzą się jednak z KKS 1925 Kalisz, co przy wygranych drużyny trenera Ryszarda Wieczorka, może pomóc rezerwom Kolejorza w utrzymaniu.