Fabryka podzespołów do samochodów elektrycznych Tuopu ma być otwarta w Poznaniu

– Bardzo cieszymy się, że firma Tuopu zdecydowała się zlokalizować swoją pierwszą fabrykę w Europie właśnie w Poznaniu. Podzespoły dostarczane przez firmę, wykorzystywane będą do budowy samochodów elektrycznych, które zyskują na popularności. Nowa inwestycja oznacza utworzenie 450 miejsc pracy, w tym wielu wyspecjalizowanych. Cieszy też chęć współpracy firmy Tuopu z regionalnymi poddostawcami – podkreśla Jacek Jaśkowiak, prezydent Poznania.

– Staramy się stwarzać w mieście proinwestycyjny klimat, wspierając przedsiębiorców prowadzących tutaj biznes. Wybór stolicy Wielkopolski potwierdza, że nasz region jest atrakcyjny dla branży motoryzacyjnej. Położenie Poznania, pomiędzy Warszawą a Berlinem oraz dostęp do poddostawców w bliskim sąsiedztwie, tworzy dobry klimat do rozwoju tej branży. Od lat Poznań jest postrzegany jako tzw. „brama” do Europy m.in. przez firmy azjatyckie – dodaje Bartosz Guss, zastępca prezydenta Poznania.