Fadersi z Winograd przekazali nagrodę za zwycięstwo w naszym plebiscycie "Mistrzowie Sportu". Piłkarze amatorzy wsparli rodzinę z Poznania

Przedstawiciele drużyny pojechali do czterech dzielnych chłopców (Wojtka, Stasia, Gabriela i Marcela), mieszkających w Poznaniu, którzy z ogromną pomocą swojej mamy, zmagają się z przeciwnościami losu.

Podczas wizyty jeden z chłopców sprawdził umiejętności piłkarskie Fadersów.

– Chyba nie było z nami aż tak źle, bo kiedy spytaliśmy się, czy chce abyśmy całą drużyną przyjechali do niego, to nie ukrywał zadowolenia z takiej propozycji zaprosił nas do udziału w oficjalnym spotkaniu – podkreślił Marcin Szewczyk, jeden ze słynnych już Fadersów, którzy wygrywali też plebiscyt na drużynę roku.

Jego zdaniem warto włączyć się w pomoc poznańskiej rodzinie, która gestów dobrej woli potrzebuje znacznie częściej niż raz w roku.

– W okresie pandemii, kiedy nadal nie możemy robić tego, co chcemy, czyli „grać i pomagać” staramy się mimo wszystko nadal działać. Zwłaszcza kiedy pomocy potrzebują dzieci. Dlatego jeżeli ktoś z Państwa chciałby wspomóc tych sympatycznych ludzi i dowiedzieć się więcej o tym, z czym muszą się zmagać, prosimy o kontakt w wiadomości prywatnej na profilu Fadersów na Facebooku lub na adres e-mail: fadersi@interia.pl – dodał Szewczyk.