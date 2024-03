Falstart kampanii wyborczych! Plakaty przedwcześnie pojawiły się na tablicach miejskich w Poznaniu. Pełnomocnicy komitetów będą je ściągać?

- mówi Przemysław Piwecki, rzecznik prasowy straży miejskiej.

- W razie naruszenia przepisów kontaktujemy się z pełnomocnikiem danego komitetu wyborczego. To właśnie pełnomocnik jest zobowiązany do zdjęcia takiego plakatu. Jeżeli baner zawieszono w miejscu powodującym zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi, wtedy to my zajmujemy się usunięciem plakatu, na koszt komitetu