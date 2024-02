Ferie z wolontariatem! Uczniowie z Poznania pomagają biednym

- Wolontariat to dla młodych ludzi szansa na wyjście ze świata cyfrowego i interakcję z rówieśnikami. To podczas bezpośrednich interakcji dzieci uczą się współpracy, która tak bardzo procentuje w dorosłym życiu

- informuje Justyna Janiec-Palczewska, prezes fundacji.

Fundacja „Redemptoris Missio” istnieje już od ponad 32 lat i przez ten czas na misje wysłała 328 wolontariuszy.

- Wolontariat jest sposobem na przełamanie monotonii codziennego życia. Dzięki niemu mamy możliwość dzielenia się tym, co mamy najcenniejszego w życiu – swoim czasem. Pozwala to na szersze spojrzenie na to, co robimy i kim jesteśmy