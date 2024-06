Filmy animowane tylko dla dzieci? W Poznaniu rozpoczął się festiwal Animator

Nadal oczywiście animacja cieszy się dużą popularnością wśród młodych widzów i to zarówno w wersji pełnometrażowej, jak i animowanych seriali dla dzieci. Młodzież absolutnie zachwyca się głównie serialami animowanymi, produkcji dla przeznaczonych dla tej grupy jest naprawdę wiele, a oferta stale się powiększa. Natomiast kilka lat temu doszła do tego druga, potężna grupa odbiorców, tzn. odbiorcy młodzieżowi i dorośli.

Takim jednym z pierwszych zwiastunów tych zmian był fenomen serialu "BoJack Horseman”, który zyskał publiczność w absolutnie niespotykanej wcześniej skali, bo produkcją emocjonowali się i odnajdowali pewne istotne przemyślenia, wartości i komentarze dorośli od 18. do 60. czy 70. roku życia. Co jest też ważne, była to publiczność, która do tej pory nie miała doświadczeń z animacją. Kino animowane nie było ich – powiedzmy – pierwszym wyborem, a seriale takie jak “BoJack Horseman”, “Rick i Morty” i wiele innych tytułów, które koncentrowały się na przekazie tych poważniejszych treści i dorosłych tematów, zdecydowanie zaskarbiły sobie sympatyków wśród publiczności dojrzałej również w Polsce.

Absolutnie tak. Powiedzmy ostatnie 7 lat pokazuje jak niezwykły potencjał tkwi w polskich artystach, twórcach animacji i to zarówno animatorek, których filmy zawładnęły festiwalami na arenie międzynarodowej, jak i animatorów. Widać w tej chwili, że polska animacja to top of the top, doceniana międzynarodowo. Czarno na białym zaobserwujemy, jeśli prześledzimy festiwale filmowe czy te stricte dedykowane filmom animowanym, że na listach nagrodzonych produkcji czy twórców, od kilku lat to Polacy wyznaczają trendy i rytm animacji międzynarodowej. Absolutnie Polska animacja to światowa czołówka wychwalana wszem i wobec.