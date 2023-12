Firmowe życzenia świąteczne i kartki na Boże Narodzenie do wysłania! Oficjalne życzenia świąteczne dla pracowników i klientów biznesowych

Najlepsze życzenia bożonarodzeniowe dla klientów

Firmowe życzenia na Boże Narodzenie dla partnerów biznesowych

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy Państwu chwil wypełnionych radością i miłością, niosących spokój i odpoczynek, by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna świąteczna atmosfera. Wielu budujących myśli, energii potrzebnej do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów oraz wspaniałego Nowego Roku, obfitującego w pasmo sukcesów!

Piękne życzenia bożonarodzeniowe dla współpracowników

W magiczny czas Bożego Narodzenia

pragniemy złożyć moc gorących życzeń:

zdrowia, szczęścia oraz spokojnych chwil

spędzonych w gronie rodziny.

Niech końcówka roku budzi w Was

same dobre wspomnienia i da nadzieję

na kolejny, jeszcze lepszy rok.

***

Życzymy wszystkim Współpracownikom

ciepłych i rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Niech Nowy Rok przyniesie spełnienie marzeń,

a gdy się one już spełnią,

niech dorzuci garść nowych,

bo tylko one nadają życiu sens.

***

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia

oraz zbliżającego się Nowego Roku

pragniemy serdecznie podziękować

za dotychczasową współpracę

oraz złożyć naszym

Klientom, Przyjaciołom i Sympatykom

moc gorących życzeń: zdrowia,

szczęścia i wszelkiej pomyślności.

***

Dziękując Państwu serdecznie

za dotychczasową współpracę,

pragniemy złożyć życzenia

ciepłych i rodzinnych

Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych sukcesów

w nadchodzącym Nowym Roku.

***

Aby w nadchodzącym roku udało się zrealizować to,

co przyniesie profity,

przewidzieć to, co przeszkodzi w ich osiągnięciu

i zapobiec temu, co wydarzyć się nie musi.

Życzymy dużo radości i sukcesów,

mądrego lenistwa w sprawach nieistotnych

i zdrowego zatroskania w tych najistotniejszych.

***

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

składamy Państwu serdeczne życzenia

wszelkiej pomyślności, niepowtarzalnej atmosfery,

ciepła oraz obfitości wszelkich dóbr.

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia,

poczucie prywatnego i zawodowego spełnienia

towarzyszą Państwu przez cały Nowy Rok.