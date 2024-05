Fotoreporter "Głosu Wielkopolskiego" nominowany do prestiżowej nagrody Grand Press Photo 2024. "Lis niezrażony obecnością fotografa" Chrystian Ufa

"Lis niezrażony obecnością fotografa przygotowuje się do spałaszowania myszy na ścieżce rowerowej przy Wartostradzie." Adam Jastrzębowski

Ogłoszono nominacje do nagrody Grand Press Photo 2024. Wśród nominowanych znalazł się nasz fotoreporter Adam Jastrzębowski. Jego fotografia ukazuje lisa przygotowującego się do spałaszowania myszy na poznańskiej Wartostradzie. - Dzikie zwierzęta coraz częściej wchodzą do miasta - brzmi opis.