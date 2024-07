Francuski manicure - ten styl jest zawsze na TOPIE! Zobacz najmodniejsze wzory! [9.07.2024]

Co to jest francuski pedicure?

Popularne francuskie wzory na paznokciach u stóp

Przewodnik - jak wykonać francuski pedicure? Przewodnik krok po kroku

Krok 2: przygotowanie paznokci Usuń stary lakier, skróć paznokcie do odpowiedniej długości i nadaj im kształt. Delikatnie odepchnij skórki i nałóż olejek do ich nawilżenia.

Zbierz wszystkie potrzebne narzędzia: zmywacz do paznokci, waciki, cążki, pilnik, popychacz do skórek, olejek do skórek, baza, biały lakier i top coat.

Historia i ewolucja francuskiego pedicure

Francuski manicure to ponadczasowa klasyka, która zawsze pozostaje w modzie. Został stworzony w 1975 roku przez Jeffa Pinka, założyciela Orly International. Początkowo był to sposób na szybkie dopasowanie paznokci aktorek do różnych scen, co znacznie ułatwiło pracę w Hollywood. Inspiracja różowym i białym kolorem francuskiej flagi nadała nazwę tej technice.

