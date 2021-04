Fryzjerzy i kosmetyczki liczą na szybkie otwarcie i pomoc państwa. Z powodu zamknięcia salony mają coraz większe długi

Branża kosmetyczno-fryzjerska mocno odczuwa skutki zamknięcia. W ubiegłym roku, podczas lockdownu od 1 kwietnia do 17 maja, przychody w salonach urody spadły o ponad 30 proc., a wiele z nich było zmuszonych zamknąć działalność. W skutek obostrzeń branża straciła ponad 7 mld zł, a każdy kolejny dzień zamknięcia kosztuje ją ponad 127 mln zł przychodu.

Przedstawiciele branży liczą na pomoc ze strony państwa. 16 kwietnia przyjęto tarczę branżową kierowana do biznesów zamkniętych z powodu COVID-19 w marcu i kwietniu 2021 r. Jej celem ma być zapewnienie płynności finansowej firmom z branż najbardziej poszkodowanych w czasie III fali pandemii.

Według Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor między pierwszym kwartałem 2020 r. a końcem lutego 2021 r. nieuregulowane zadłużenie firm branży beauty wzrosło z 86,1 mln zł do prawie 95 mln zł. Wzrosła też średnia zaległość firmy z tej branży – z 27,8 tys. zł do 29,4 tys. zł.

Szulc zauważa też, że prof. Miłosz Parczewski z Pomorskiej Akademii Nauk, doradca premiera, rekomenduje twardsze podejście do zamykania gospodarki, lecz sam przyznaje, że nie ma wystarczających danych, by określić, czy to dobra decyzja.

- Poważne zakłady fryzjerskie chcą pracować legalnie. Poważne zakłady fryzjerskie nie muszą się tłumaczyć z nowych procedur, bo wprowadzają je w trosce o dobro klientów, swoje i swoich rodzin. Decydenci mają narzędzia, choćby w postaci kontroli sanitarnych, żeby wyeliminować tych, którzy kpią z obostrzeń. Chcemy zacząć już pracować

– dodaje Szulc.

