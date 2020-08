Fundusze Europejskie bliżej Ciebie!

Dni Otwarte Funduszy Europejskich to ogólnopolska akcja promocyjna, organizowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Jej celem jest przybliżenie efektów wdrażania funduszy unijnych w skali całego kraju. W tym roku z uwagi na epidemię koronawirusa, wydarzenie przebiegać będzie on-line. Dzięki temu nie ruszając się z domu będzie można odwiedzić nie tylko przedsięwzięcia zrealizowane w Wielkopolsce, ale w całej Polsce. Wśród wielu atrakcji będą m.in. wirtualne spacery, warsztaty, webinaria, koncerty.

Co w Wielkopolsce?

Wielkopolską specjalnością będą wejścia antenowe „na żywo”, które będzie można zobaczyć w internecie, ale również na kanale poznańskiej telewizji WTK. Między innymi: odwiedzimy Olandię, zajrzymy na warsztaty z rękodzieła, albo weźmiemy udział w zajęciach ruchowych. Reporterzy w specjalnych wejściach – od 11.00 do 21.00, pokażą najciekawsze unijne przedsięwzięcia zrealizowane przy wsparciu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

Już dzisiaj polecamy kanał You Tube „WRPO Wielkopolska”, na którym opublikowane są materiały filmowe z udziałem naszych beneficjentów. Można zobaczyć m. in. przeżywających drugą młodość seniorów z Wągrowca, tętniący życiem kulturalnym pałac w Jankowcach, niezwykłe odkrycia w kościele oo. Franciszkanów w Kaliszu lub zobaczyć młodzież tworzącą materiały dziennikarskie w Green Studio.

Konkursy

Tegoroczne DOFE to również konkurs „Bliżej, niż myślisz”, w którym możesz wziąć udział. Wystarczy, że prześlesz krótki film, ukazujący zmiany, jakie zaszły w Twoim najbliższym otoczeniu dzięki Funduszom Europejskim. Amatorskie nagrania należy przesłać do 10 września br. poprzez specjalny formularz umieszczony na stronie ww.dniotwarte.eu Najlepsze realizacje wybiorą internauci w głosowaniu, które przeprowadzone zostanie w dniach 15-23 września. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną w wysokości 5 tys. zł. Laureat drugiego miejsca uhonorowany zostanie nagrodą w wysokości 3 tys. zł, a trzeciego miejsca – 2 tys. zł. Wyniki głosowania opublikowane zostaną na stronie www.dniotwarte.eu do 27 września.