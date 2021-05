Fustalistki AZS UAM Poznań chcą sięgnąć po podwójną koronę. Podopieczne Wojciecha Weissa mają w tym sezonie patent na Rekord Bielsko-Biała

- Nie wiem czy mamy patent na Rekord, ale to prawda, że w końcówce sezonu to my jesteśmy górą. Z jednej strony złapałyśmy formę w najważniejszym momencie sezonu, a z drugiej rywalki nie miały łatwego zadania, bo przyjechały do Poznania dzień po meczu na otwartym boisku. W drugiej połowie zmęczenie chyba dało znać o sobie, ale i tak chcę podkreślić, że przede wszystkim my wygrałyśmy to spotkanie doświadczeniem i determinację - tłumaczyła Alicja Zając, kapitan akademiczek, która po meczu dostała od koleżanek koszulkę z numerem 30, bo w dniu spotkania kończyła akurat 30 lat.

Jej zdaniem drugie złoto dla poznańskiej drużyny jest jak najbardziej realne. - Pokonałyśmy już najważniejszą przeszkodę, ale to nie znaczy, że zlekceważymy rywalki w Final Four PP. Będziemy jednak faworytkami i musimy się z tej roli dobrze wywiązać. Gdybyśmy otrzymali organizację finałowego turnieju, to będzie okazja też podziękować kibicom za wsparcie w całym sezonie i obiecać, że nie obniżmy lotów w kolejnych rozgrywkach - dodała jedna z liderek mistrzyń kraju.

Po zdobyciu drugiego tytułu w historii AZS UAM dużo osób zaczęło się zastanawiać nad tym, czy poznanianki mogą pójść za ciosem i sięgnąć po kolejne złoto już za rok.

- Pewnie, że zależy nam na dominacji w najbliższych latach, ale trzeba mieć też świadomość, że wielkie aspiracje mają też inne kluby. Oczywiście naszym atutem jest infrastruktura treningowa i fakt, że mamy w drużynie mieszankę rutyny z młodością. To, że 16-letnia Maja Kuleczka była rewelacją Final Four Ekstraligi to cieszy, ale my musimy wprowadzać do zespołu też inne utalentowane dziewczyny. A co do Mai to wiadomo, że życzę jej jak najlepiej, bo to moja wychowanka. Mam nadzieję, że niedługo trafi już do kadry futsalistek, a w przyszłości pójdzie śladem Ewy Pajor i trafi do jednego z lepszych klubów w Europie - zakończyła Zając.