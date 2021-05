Futsalistki AZS UAM zdobyły w hali na Morasku Puchar Polski. To drugie trofeum poznanianek w złotym sezonie

Podopieczne Wojciecha Weissa w finale pokonały Rolnika Głogówek 3:0, a w półfinale po bardzo zaciętym spotkaniu okazały się lepsze od AZS UEK Słomniczanki Słomniki (2:1). To drugie starcie było rewanżem za niedawny finał mistrzostw Polski, w którym poznanianki wygrały aż 9:1.

Zobacz też: AZS UAM nie ma wielkiego budżetu, a mimo to został najlepszą drużyną futsalu

– Wiedziałyśmy, że nie będzie powtórki tamtego spotkania. Rywalki początkowo czuły przed nami respekt, ale w końcówce nie miały nic do stracenia i ostro zaatakowały. Inna sprawa, że to my stworzyłyśmy więcej sytuacji i do momentu utraty gola mogłyśmy prowadzić wyżej niż 2:0 – przyznała Dominika Dewicka. Bramkarka AZSUAM trochę zawiniła przy golu, ale też kilka razy ratowała skórę koleżankom.