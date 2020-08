Gang Fajniaków w Biedronce od 27.08. Nowa seria pluszaków. Zobacz, jak wyglądają maskotki. Sprawdź, co zrobić, by dostać Fajniaka

Gang Fajniaków w Biedronce. Naklejki na maskotki pluszowe będzie można zbierać od 27 sierpnia do 18 listopada br. Fajniaki będzie można odbierać do 2 grudnia 2020 r. lub do wyczerpania zapasów.Zobacz, jak wyglądają Fajniaki z Biedronki. Przejdź do galerii ----->

Fajniaki z Biedronki: Po tym jak cała Polska zbierała naklejki, by zgarnąć całą kolekcję Słodziaków i Świeżaków, Biedronka przedstawia nowy gang. Od 27 sierpnia 2020 roku w sklepach pojawią się Fajniaki. Dziesięć maskotek ma pomóc najmłodszym w dbaniu o piękno kraju i planety, a ich rodzicom – we wspieraniu polskiej gospodarki. Sprawdź, co zrobić, by dostać Fajniaka. Jakie one wyglądają i do kiedy trwa akcja.

Już 27 sierpnia cała Polska pozna Gang Fajniaków. Pomogą Biedronce przekazać najmłodszemu pokoleniu, że natura jest bezcenna i warto o nią dbać. Dorosłym zaś Fajniaki pokażą, jak w prosty sposób razem możemy wspierać polską gospodarkę. Nowa akcja lojalnościowo-edukacyjna sieci Biedronka potrwa aż do pierwszych dni grudnia. Fajniakowe naklejki zbierać można od 27 sierpnia do 18 listopada br. Maskotki będzie można odbierać do 2 grudnia 2020 roku lub do wyczerpania zapasów. Bohaterów jest dziesięcioro. Dziewięcioro to postaci jednoznacznie pozytywne, a jedna... no cóż, powiedzmy, że ma nieco trudniejszy charakter. Zobacz, jak wyglądają maskotki:

Maskotki z Biedronki: wszystkie Fajniaki Bohaterów jest dziesięcioro. Gang Fajniaków to: Chmurka Celinka,

Słońce Sonia,

Kropla Ksenia,

Drzewo Dobromir,

Foka Frania,

Jarzębina Julka,

Piesek Piotruś,

Dąb Dyzio,

Ważka Wiola

i ten, który niekoniecznie służy przyrodzie: Smog Stefek.

Gank Fajniaków: Jak zdobyć maskotkę? Gang Fajniaków to dziesięć sympatycznych pluszowych maskotek, z których każda ma inną supermoc, zawsze związaną z ekologią. Ich kolekcję można powiększać przy uzbieraniu odpowiedniej liczby naklejek, przyznawanych za zakupy w Biedronce. Fajniaka można wziąć ze sobą do domu za darmo w zamian za 60 uzbieranych naklejek. Przy 40 naklejkach – można go kupić za 19,99 zł. Jedna naklejka przyznawana jest za każde wydane w sklepie 50 zł.

Sieć promuje zakup niektórych produktów, przyznając za nie dodatkowe naklejki. W tym roku przy jednorazowych zakupach za 50 zł można otrzymać aż 5 naklejek, a dzięki temu jeszcze szybciej zdobyć wymarzonego pluszaka.

Dodatkową naklejkę za każde wydane 50 zł otrzymają klienci za zakupy: z kartą Moja Biedronka;

co najmniej jednego warzywa lub owocu;

produktów z oferty specjalnej;

dodatkowy benefit – i jest to nowość w tej akcji Biedronki – przyznawany jest za nabycie produktów tworzących wartość dla polskiej gospodarki; Zdecydowaliśmy się promować dodatkową naklejką takie towary, które tworzą wartość dodaną dla polskiej gospodarki: są produkowane lub modyfikowane w Polsce, gwarantują miejsca pracy w naszym kraju i wspierają jego rozwój - mówi Maciej Łukowski, dyrektor handlowy sieci Biedronka i członek zarządu sieci. - Dla Biedronki to nie pierwsza inicjatywa wspierania polskich dostawców. Nasza sieć robi to konsekwentnie od 25 lat, ostatnio chociażby poprzez akcję „Czas na wspieranie małych przedsiębiorców”. Kontynuujemy te działania także przy Fajniakach, bo wierzymy, że rozwój polskiej gospodarki to korzyść dla nas wszystkich - dodaje Maciej Łukowski.

Książka o gangu Fajniaków Kolekcjonerzy Fajniaków mogą nie tylko zbierać pluszaki, ale i o nich czytać. Jeśli uzbierają 15 naklejek, otrzymają za darmo książkę o przygodach Gangu, w której dzielne Fajniaki pomagają rozwiązywać ekologiczne problemy. Fakt, że część tych problemów to sprawka pewnego Fajniaka imieniem Stefek, ale nie będziemy zdradzać wszystkich szczegółów. Książkę „Gang Fajniaków i miasto marzeń”, której autorem jest Marcin Przewoźniak, a ilustratorem Małgorzata Detner, odebrać będzie można we wszystkich sklepach Biedronka w kraju.

