Gardenia 2022 w Poznaniu: Na MTP rozpoczną się największe targi ogrodnictwa [PROGRAM, LOKALIZACJA, CENY] OPRAC.: Maciej Szymkowiak

W najbliższej edycji Targów GARDENIA, 17-19 listopada 2022 roku, nie zabraknie artystycznego sznytu. Mistrzowie florystyki Polski i Europy w swoich nietuzinkowych i przygotowywanych specjalnie na tę okazję kompozycjach dadzą wgląd w najnowsze trendy estetyczne i – oczywiście – ekologiczne! Pokazy florystyczne na przestrzeni 3 dni ponownie przyciągną publiczność spragnioną inspiracji i najświeższej branżowej wiedzy.

Od czwartku 17 do soboty 19 listopada na Międzynarodowych Targach Poznańskich w Poznaniu odbędzie się „Gardenia”. To listopadowa edycja najważniejszego w branży ogrodniczej wydarzenia. Ma on formułę biznesową, a oferta wystawców koncentruje się w szczególności na trendach i nowościach branżowych. Wśród zwiedzających nie zabraknie przedstawicieli handlu i kadry zarządzającej z Polski i zagranicy. Sprawdź program, szczegółową lokalizację i ceny biletów dla profesjonalistów i publiczności.