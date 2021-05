Gastronomia w maju. Harmonogram luzowania obostrzeń. Sprawdź, kiedy i na jakich warunkach otworzą się restauracje

Gastronomia w maju: harmonogram luzowania obostrzeń 15 maja

Od soboty, 15 maja restauracje mogły otworzyć swoje ogródki gastronomiczne. Jednak działalność musi pozostać w ścisłym reżimie sanitarnym, czyli zajęty co drugi stolik i zachowany bezpieczny dystans między stolikami (co najmniej 1,5 m – chyba że między nimi znajduje się przegroda o wysokości co najmniej 1 m, licząc od powierzchni stolika)

Poznań: otwarcie ogródków restauracyjnych